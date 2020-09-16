Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности", если он уйдет мирно

Светлана Тихановская пообещала Александру Лукашенко "гарантии безопасности", если он "мирно" отойдет от власти. Об этом она сказала в интервью украинскому изданию "Левый берег".
"Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе", – заявила Тихановская.
Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности, Светлана добавила, что Лукашенко получит "даже больше". При этом она не уточнила, что именно подразумевается под этими "большими" гарантиями.
Комментарии
Что значит мирно? Тысячи людей избиты, сотни стали инвалидами, десятки убиты. Это называется мирно? Кто за это ответит?
Лично я должна говорить за всех людей
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Да ты чё...Человечище...кухарка.
"Мы и кухарку каждую выучим управлять государством!"... Владимир Маяковский.Европарламент только ЗА."Союз нерушимый европейских республик..."
Какие сотни, очухайтесь уже. Эта амеба может что угодно обещать, но результат будет плачевнее украины.
Так она же умом не далёкая. И такие же за ней пошли.
Батька всё правильно сделал. С ними нюни разводить нельзя.