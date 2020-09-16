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Новости

Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности", если он уйдет мирно

, ИА "Амител"
Она добавила, что он получит "даже больше"
Фото: oko-planet.ru

Фото: oko-planet.ru

Светлана Тихановская пообещала Александру Лукашенко "гарантии безопасности", если он "мирно" отойдет от власти. Об этом она сказала в интервью украинскому изданию "Левый берег".

"Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе", – заявила Тихановская.

Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности, Светлана добавила, что Лукашенко получит "даже больше". При этом она не уточнила, что именно подразумевается под этими "большими" гарантиями.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

16.09.2020 16:11
- гость -

Что значит мирно? Тысячи людей избиты, сотни стали инвалидами, десятки убиты. Это называется мирно? Кто за это ответит?

16.09.2020 16:20
- гость -

Лично я должна говорить за всех людей
--------------------------------------
Да ты чё...Человечище...кухарка.

16.09.2020 16:23
- гость -

"Мы и кухарку каждую выучим управлять государством!"... Владимир Маяковский.Европарламент только ЗА."Союз нерушимый европейских республик..."

16.09.2020 16:24
- гость -

Какие сотни, очухайтесь уже. Эта амеба может что угодно обещать, но результат будет плачевнее украины.

16.09.2020 16:40
- гость -

Так она же умом не далёкая. И такие же за ней пошли.
Батька всё правильно сделал. С ними нюни разводить нельзя.

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