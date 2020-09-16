Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности", если он уйдет мирно

Светлана Тихановская пообещала Александру Лукашенко "гарантии безопасности", если он "мирно" отойдет от власти. Об этом она сказала в интервью украинскому изданию "Левый берег".

"Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе", – заявила Тихановская.

Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности, Светлана добавила, что Лукашенко получит "даже больше". При этом она не уточнила, что именно подразумевается под этими "большими" гарантиями.