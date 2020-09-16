Жители Новороманово пожаловались на колонны грузовиков, которые ездят через село

Жители села Новороманово в сообществе Barnaul22 рассказали о грузовиках, которые возят сахарную свеклу через населенный пункт. По словам людей, они собирались, чтобы обсудить проблему, но их разогнали "как несанкционированный митинг".

"На протяжении многих лет через наше село по центральным улицам перевозят сахарную свеклу на Черемный сахарный завод. Перевозят КамАЗами и в очень больших объемах. Пыль стоит столбом, люди задыхаются, постоянная вибрация и грохот, рушатся дома, о состоянии дороги вообще страшно говорить!" – пишет автор поста.

Кроме того, камнем, который вылетел из-под колеса, разбило окно в одном из домов.

"Мы сходили в администрацию, разрешили митинг устроить в субботу в 10 утра. Все вышестоящие органы в курсе наших проблем, но никто никак не реагирует", – сетуют жители села.