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Жители Новороманово пожаловались на колонны грузовиков, которые ездят через село

, ИА "Амител"
Люди страдают от пыли и постоянного грохота
Фото: pxere.com

Фото: pxere.com

Жители села Новороманово в сообществе Barnaul22 рассказали о грузовиках, которые возят сахарную свеклу через населенный пункт. По словам людей, они собирались, чтобы обсудить проблему, но их разогнали "как несанкционированный митинг". 

"На протяжении многих лет через наше село по центральным улицам перевозят сахарную свеклу на Черемный сахарный завод. Перевозят КамАЗами и в очень больших объемах. Пыль стоит столбом, люди задыхаются, постоянная вибрация и грохот, рушатся дома, о состоянии дороги вообще страшно говорить!" – пишет автор поста. 

Кроме того, камнем, который вылетел из-под колеса, разбило окно в одном из домов. 

"Мы сходили в администрацию, разрешили митинг устроить в субботу в 10 утра. Все вышестоящие органы в курсе наших проблем, но никто никак не реагирует", – сетуют жители села. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

16.09.2020 17:41
- гость -

Поливайте.

16.09.2020 18:09
- гость -

В следующем году заасфальтируют.

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