Эксперт предсказала возможный рост смертности от туберкулеза в России

На фоне пандемии коронавируса показатели заболеваемости туберкулезом и смертности от него могут увеличиться уже к концу нынешнего года, заявила главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава Ирина Васильева. Об этом пишет РИА "Новости".

По ее словам, в первой половине 2020 года в России выявили в два раза меньше больных туберкулезом, чем за аналогичные периоды прошлых лет. По мнению экспертов, такое снижение связано с пандемией коронавируса, поскольку врачи "недовыявляют" туберкулез из-за приостановки профилактических скрининговых мероприятий.

"И мы существенную долю больных туберкулезом не выявили, а это даст рост заболеваемости и смертности даже уже, возможно, к концу этого года", – сказала Васильева, подчеркнув, что смертность от этого заболевания значительно выше смертности от COVID-19.