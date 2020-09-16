Российские туристки в Турции избили тапком медсестру

Турецкая полиция задержала трех российских туристок за избиение медсестры в отеле. Об этом сообщает РИА "Новости".

Девушки устроили скандал в медицинском кабинете в день заезда. Одна из них жаловалась на боль в ступне и требовала срочного приема. Турецкие СМИ отмечают, что в этот момент врач осматривал другого пациента, поэтому медсестра Исмира Озтюрк попросила россиянок подождать и надеть маски.

Туристки на просьбу сотрудницы медучреждения отреагировали агрессивно. Одна из женщин взяла тапок и кинула его в глаз медсестры. После этого врач вызвал полицию. Правоохранители установили, что задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения.