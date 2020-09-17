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Управление и развитие. Открыт набор на бесплатный бизнес-тренинг в Бийске

, ИА "Амител"
Центр "Мой бизнес" приглашает предпринимателей на пятидневный интенсив

Центр "Мой бизнес" объявляет набор участников на образовательную программу "Школа предпринимательства". Это проект для бизнесменов Алтая по обучению навыкам, нацеленным на развитие бизнеса. Программа пройдет с 5 по 9 октября 2020 года в Бийске.

В "Школе предпринимательства" помогут проанализировать и улучшить деятельность компании с помощью инструментов ведения бизнеса. В результате бизнесмены проведут полный анализ своей фирмы и разработают план ее развития.

К концу тренинга участники получат навыки:

  • проведения маркетингового исследования и анализа бизнеса;
  • маркетингового и финансового планирования;
  • управления человеческими ресурсами;
  • управления товарно-материальными запасами;
  • калькуляции себестоимости товара/услуги;
  • ведения бухгалтерского учета;
  • управления предприятием.

Для участия в тренинге необходимо до 1 октября 2020 года зарегистрироваться на портале. Место проведения тренинга: г. Бийск, ул. Кутузова, 9/1, МБУ "Бийский бизнес-инкубатор". Участие бесплатное. Количество мест ограничено.

Центр "Мой бизнес"
Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
Сайт 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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