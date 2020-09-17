Управление и развитие. Открыт набор на бесплатный бизнес-тренинг в Бийске

Центр "Мой бизнес" объявляет набор участников на образовательную программу "Школа предпринимательства". Это проект для бизнесменов Алтая по обучению навыкам, нацеленным на развитие бизнеса. Программа пройдет с 5 по 9 октября 2020 года в Бийске.

В "Школе предпринимательства" помогут проанализировать и улучшить деятельность компании с помощью инструментов ведения бизнеса. В результате бизнесмены проведут полный анализ своей фирмы и разработают план ее развития.

К концу тренинга участники получат навыки:

проведения маркетингового исследования и анализа бизнеса;

маркетингового и финансового планирования;

управления человеческими ресурсами;

управления товарно-материальными запасами;

калькуляции себестоимости товара/услуги;

ведения бухгалтерского учета;

управления предприятием.

Для участия в тренинге необходимо до 1 октября 2020 года зарегистрироваться на портале. Место проведения тренинга: г. Бийск, ул. Кутузова, 9/1, МБУ "Бийский бизнес-инкубатор". Участие бесплатное. Количество мест ограничено.

Центр "Мой бизнес"

Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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