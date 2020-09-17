Новый спортклуб и игры-квесты. В АлтГПУ стартовал проект "Победа с университетом"

В АлтГПУ стартовал проект "Победа с педуниверситетом", цель которого – сформировать у студентов модель здорового образа жизни. Авторы проекта создадут условия для занятий физической культурой и спортом всех студентов вуза и выработают систему мотивации. На реализацию проекта "Победа с педуниверситетом" Минобрнауки России выделил учебному заведению 10 миллионов рублей.

Так, для комфортных занятий физической культурой в рамках проекта закупят инвентарь, спортивное и звуковое оборудование, которое пригодится на праздниках и фестивалях. Также отремонтируют спортивный клуб и создадут условия для занятий спортом студентам с ОВЗ.

А для мотивации учащихся к занятию спортом организуют систему наставничества студентов-старшекурсников института физической культуры и спорта. Под их руководством первокурсники пройдут интерактивный квест. Игра позволит оценить уровень своей физической подготовки, попробовать силы в разных видах спорта и выбрать оптимальный для себя вариант.

Также, по мнению организаторов, стимулом к занятиям может быть пример известных спортсменов из АлтГПУ. Поэтому в рамках проекта снимут мотивационные ролики с участием знаменитых выпускников. Героем первого фильма стал Альберт Гаун, заслуженный мастер спорта по тхэквондо, участник Олимпийских игр, чемпион Европы, призер чемпионатов мира и Европейских игр, чемпион России.

В финале проекта пройдут два масштабных спортивных праздника – краевой спортивный марафон среди студентов вузов Алтайского края и Фестиваль спорта студентов педагогических вузов Сибирского федерального округа.

Проект разработан управлением воспитательной деятельности и молодежного развития и институтом физической культуры и спорта АлтГПУ и посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Все мероприятия будут реализованы в течение 2020 года. "Победа с педуниверситетом" – это победа советского народа 75 лет назад, спортивные победы текущего года и личная победа каждого студента в саморазвитии в области физической культуры и спорта.