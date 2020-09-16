Депутата АКЗС хотят оставить без работы, но он считает это незаконным

Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Василий Железовский может остаться без работы. Об этом сообщает "Политсибру".

Источники издания рассказали, что Железовский получил уведомление о сокращении с должности замдиректора спортивной школы, заведующего бассейном "Аквамарин" в Камне-на-Оби.

Депутат уверен, что документ ему предоставили люди, которые не имеют на это права. По его мнению, директор Каменской спортивной школы Елена Букреева, которая приняла решение о его сокращении, пришла на свое место незаконно.

Теперь Железовский ожидает решения суда. Если назначение Букреевой признают незаконным, то уведомление о сокращении потеряет свою силу.