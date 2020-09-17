Россия изменила правила въезда в страну

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что иностранцы, которые имеют близких родственников с российским гражданством, смогут получить визу в упрощенном порядке. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам Мишустина, такими родственниками будут являться супруги, родители, бабушки, дедушки, братья, сестры и внуки.

"Такие родственники смогут оформить долгосрочные частные визы со сроком действия до одного года, и сделать это можно будет на основании простого письменного заявления нашего гражданина", – сказал Мишустин.

Также из закона исключат норму, по которой иностранцам приходилось каждые три месяца выезжать из страны, чтобы заново получить визу.