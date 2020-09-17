Американский рэпер Канье Уэст уже не претендует на должность президента США. Теперь он назвал себя Моисеем.
Уэст заявил, что не будет выпускать новые треки, пока компании, с которыми у него подписаны договоры, не освободят рэпера от обязательств по этим соглашениям. Также Канье опубликовал на своей странице в Twitter пост с фотографией, на которой Владимир Путин занимается дзюдо.
"Правило номер один – слушайте Уэста", – написал рэпер над снимком.
Напомним, что ранее Уэст заявлял, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов. Идею исполнителя поддержал нынешний глава государства Дональд Трамп. Правда, позднее инициатива Уэста затухла.
Комментарии