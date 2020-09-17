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Канье Уэст назвал себя Моисеем и опубликовал пост с Путиным

, ИА "Амител"
Рэпер продолжает эпатировать публику
Фото: happylady24.ru

Фото: happylady24.ru

Американский рэпер Канье Уэст уже не претендует на должность президента США. Теперь он назвал себя Моисеем.

Уэст заявил, что не будет выпускать новые треки, пока компании, с которыми у него подписаны договоры, не освободят рэпера от обязательств по этим соглашениям. Также Канье опубликовал на своей странице в Twitter пост с фотографией, на которой Владимир Путин занимается дзюдо. 

"Правило номер один – слушайте Уэста", – написал рэпер над снимком. 

Напомним, что ранее Уэст заявлял, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов. Идею исполнителя поддержал нынешний глава государства Дональд Трамп. Правда, позднее инициатива Уэста затухла. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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