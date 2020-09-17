Порывистый ветер и похолодание. О погоде в Алтайском крае 17 сентября

Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в Алтайском крае 17 и 18 сентября. Постепенно в регионе будет холодать.

Днем 17 сентября в регионе температура воздуха составит +19...+24 градуса. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 11-16 метров в секунду, местами порывы 18-23 метров в секунду.

В Барнауле воздух прогреется до +20...+22 градусов. Во второй половине дня, по прогнозам метеорологов, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 11-16 метров в секунду.

18 сентября начнется постепенное похолодание, и утром температура воздуха в отдельных районах края составит лишь +2 градуса.