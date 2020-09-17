2020 год – сумасшедший по всем параметрам. Он преподносит сюрпризы один за другим и не поддается логике. Речь идет не только о масштабных событиях, но и о вещах, касающихся исключительно Алтайского края. Например, каждый год осенью цены на бензин у нас стабильно росли, а в 2020-м пошли вниз. Хочется сказать: коронакризис, продолжай в том же духе! Но не все так просто.

В хитросплетениях причин и последствий, которые оказали влияние на цены, нам помог разобраться Юрий Матвейко – вице-президент Российского топливного союза и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания. Александр Михельсон побеседовал с ним о топливном кризисе, узнал, увеличится ли цена на бензин в ближайшее время (очень даже не исключено) и почему нельзя просто так взять и отменить транспортный налог.

02:30 Алтайский край – один из немногих регионов, где в начале года цены на бензин и дизельное топливо пошли вниз. Почему? Ответ такой же, как и на многие другие важные вопросы – во всем виноват коронавирус, ведь в 2020-м "мир остановился, и все изменилось". Повезло еще двум регионам России, там тоже цены опустились. Но не стоит сильно радоваться, считает наш гость: "Нефтяные компании пришли к мнению, что частный бизнес слишком хорошо живет на Алтае, и решили прибить оставшиеся частные АЗС".

06:39 Поговорили и о том, из чего складывается цена на бензин. "В России более-менее понятное, прогнозируемое ценообразование, но это, безусловно, не рыночный механизм". Юрий Матвейко подробно об этом механизме рассказал, он подчиняется логике, но вот поведение водителей может быть и не таким прогнозируемым: "Представляете нашего автомобилиста – сегодня он приезжает на заправку, цена – 40 рублей, завтра цена на нефть упала до 30 рублей. Цена вверх, приезжает, а там уже 60 рублей. У нас есть эмоциональные, импульсивные водители. Он этим пистолетом разобьет голову сначала заправщику, а потом и оператору". А еще – почему бензин мог бы стоить на восемь рублей дешевле, но этого не будет.

09:40 "Крупные НПЗ – это не пекарня". Почему нефтяная отрасль сократила производство из-за самоизоляции и произошел коллапс, во время которого топливо нельзя было купить ни за какие деньги. А еще как закрытые границы повлияли на то, что оптовые цены были выше розницы.

11:30 "Если вы обратите внимание, то на большом количестве частных АЗС цена до сих пор значительно выше, чем на заправках нефтяных компаний". Почему так произошло и как кризисная ситуация (спустя 2,5 месяца!), наконец, начала стабилизироваться.

13:35 30 лет назад в Алтайском крае было 170 автозаправочных станций. В 2009 году – 850. А сейчас осталось 500 (плюс-минус десять станций). Михельсон и Матвейко вспоминают длинные очереди на АЗС и "канистры непонятно с чем". Но, несмотря на сравнительно благополучные времена, сейчас АЗС не окупаются и закрываются. Наш гость рассказывает почему.

16:22 "Добрая половина АЗС в Алтайском крае реализует нефтепродукты (если это можно назвать нефтепродуктами) по ценам на 5-6 рублей дешевле, чем они стоят на заводе". Что это за бензин такой? Старые запасы или некачественный нефтепродукт, рассуждает наш гость. А что по этому поводу думают Росстандарт и Роспотребнадзор? (Думают, что все окей.)

18:16 Если на заправках некачественное топливо, их нужно чаще проверять, решите вы, и ваша логика будет понятна. Но не все так просто. Оказывается, на Республику Алтай и Алтайский край есть всего несколько человек, представителей Росстандарта, которые могут провести проверку (а заправок, на минуточку, сотни). Вдобавок экспертиза по всем стандартам стоит десять тысяч рублей за пробу. Да и проверять бизнес без жалоб – значит кошмарить его.

22:47 "Если мы отменим транспортный налог, то вернемся в те времена, когда на дорогах были ямы размером с колесо". Юрий Матвейко поясняет, на что идет транспортный налог и почему дотационному Алтайскому краю без него будет совсем плохо.