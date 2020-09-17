Республика Алтай поставила суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом

За прошедшие сутки в Горном Алтае резко увеличилось число заболевших коронавирусом – на 65, пишет республиканский оперштаб по борьбе с COVID-19.
Диагноз подтвердился у 24 жителей Кош-Агачского района, в том числе у семи детей; у 10 жителей Майминского района; у 10 жителей Онгудайского района; у 10 жителей Турочакского района, в том числе у одного ребенка; у восьми жителей города Горно-Алтайска; у двух жителей Усть-Канского района; у одной жительницы Чемальского района.
Общее число выявленных случаев в Республике Алтай с начала пандемии составляет 2746. Выздоровели из этого числа 2216 человек, 25 из них – за минувшие сутки.
Ранее в регионе зарегистрировали 14 смертей пациентов с COVID-19, 12 из них скончались от коронавируса, два – от иных причин.
Комментарии
Любопытно,чё эт? Тур.сезон на спадёт. Может количество проведённых тестов выросло?
В школы ж пошли, ребенок может и не болеть, а быть носителем, например. Ну и с отпусков возвращаются и т.д.
Молодцы!
65 на их 200 тысяч населения, это то же самое что 800 на население Алтайского края 2.5 млн человек.
Вы можете представить в новостях, что у нас в АК найдено 800 заболевших?
Я тоже не могу.
Могу предстааить только 60 .. 65
В Кош-Агачском районе похоже квасят не по-детски. А одному квасить скучно.