Республика Алтай поставила суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом

За прошедшие сутки в Горном Алтае резко увеличилось число заболевших коронавирусом – на 65, пишет республиканский оперштаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 24 жителей Кош-Агачского района, в том числе у семи детей; у 10 жителей Майминского района; у 10 жителей Онгудайского района; у 10 жителей Турочакского района, в том числе у одного ребенка; у восьми жителей города Горно-Алтайска; у двух жителей Усть-Канского района; у одной жительницы Чемальского района.

Общее число выявленных случаев в Республике Алтай с начала пандемии составляет 2746. Выздоровели из этого числа 2216 человек, 25 из них – за минувшие сутки.

Ранее в регионе зарегистрировали 14 смертей пациентов с COVID-19, 12 из них скончались от коронавируса, два – от иных причин.