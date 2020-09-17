Снятого с выборов скандального чиновника могут пригласить в мэрию Бийска

Бывший чиновник Андрей Таран может вернуться в структуру городской администрации Бийска, сообщает "Банкфакс".

Соответствующую информацию журналистам подтвердили в мэрии, уточнив, что Таран может взять ответственность за сферу обращения с ТКО.

"Не исключается возможность того, что возглавить это направление пригласят Андрея Тарана, как человека, который работал в этой сфере", – пояснили в пресс-центре властей наукограда.

Таран возглавлял управление ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства Бийска до 2016 года, когда разгорелся скандал с расторжением договоров с двумя подрядчиками.

Юристы мэрии даже сделали вывод, что использованная формулировка "ненадлежащее исполнение контракта", не подкрепленная указанием на фактические нарушения, неправомерна.

Затем разгорелся скандал с отменой регистрации Тарана на выборы в Гордуму наукограда в 2017 году. 25 июня 2001 года Приобский районный суд Бийска признал чиновника виновным по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Согласно приговору, Тарана должны были на три года лишить свободы, но избежать отбывания наказания чиновнику помогла амнистия, объявленная Госдумой.

Однако в этом случае он все равно должен указывать сведения о судимости, в частности, в рамках участия в выборах, поэтому суд и отменил регистрацию.