ВТБ запускает переводы на карты более чем в 100 стран мира

Пользователи "ВТБ Онлайн" получили возможность переводить деньги более чем в 100 стран мира на карты Visa, Mastercard и UnionPay. Максимальная сумма одного перевода составляет 100 000 рублей.

Чтобы перевести деньги на иностранную карту в мобильном приложении "ВТБ Онлайн", нужно выбрать в нижнем меню вкладку "Платежи", открыть раздел "В другие страны" и выбрать перевод "С карты на карту". В интернет-банке эту операцию можно найти в верхнем меню во вкладке "Переводы".

"Этой весной ВТБ запустил сервис переводов по миру с карты на карту – тогда пользователи получили возможность отправлять деньги в 20 стран мира. Сегодня мы увеличили их количество, теперь переводы доступны более чем в 100 стран. Важно, что средства будут зачисляться на счет мгновенно. Мы планируем и дальше развивать этот сервис и расширять число доступных для переводов стран", – сказал Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

С момента запуска сервиса международных переводов с карты на карту на 20 стран клиенты совершили более 10 тыс. операций, объем переведенных средств превысил 135 млн рублей. Наибольшее число переводов пользователи "ВТБ Онлайн" совершили в Казахстан, Беларусь и Грузию.

"ВТБ давно и планомерно работает над развитием сервисов переводов, расширение их географии – это важный этап как для банка, так и для его клиентов. ВТБ продолжит внедрять актуальные эквайринговые технологии, увеличивая возможности переводов между людьми, а значит, делая их ближе друг к другу", – добавил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.