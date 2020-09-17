На месте гигантского провала в центре Барнаула завершаются ремонтные работы

На пересечении проспекта Ленина и улицы Профинтерна в Барнауле, где произошел провал асфальта, завершается монтаж трубопровода, сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК).

"Ориентировочное время окончания сварочных работ – 9:30. Начали заполнять систему по обратному трубопроводу. После завершения диагностики теплосеть поставят на циркуляцию", – говорится в сообщении.

Также в компании уточнили, что участок замены труб составил 8 метров. Планируемое время запуска горячей воды остается прежним – 12:00.

Как уже сообщал amic.ru, асфальт вместе со светофором и дорожным знаком провалился в центре Барнаула в среду, 16 сентября. Причиной стало повреждение магистральной теплосети.