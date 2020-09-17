Алтайский Минздрав опроверг информацию о закрытии "Дара" на карантин

Министерство здравоохранения Алтайского края опровергло информацию о том, что перинатальный центр "Дар" закрылся на карантин из-за коронавируса. Ранее читатели amic.ru рассказали, что роженицам запретили выходить из палат.

Как нам сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, правила существовали и раньше из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Однако после инцидента с барнаульской роженицей Викторией Романовой специалисты провели проверку, посмотрели кадры с камер видеонаблюдения и выяснили, что пациентки центра не очень-то соблюдали ограничения. Девушки свободно выходили на улицу, зачастую при этом общаясь с родственниками.

Напомним, о заражении одной из пациенток перинатального центра "Дар" стало известно в начале сентября. Тогда Роспотребнадзор провел проверку в медучреждении, однако специалисты пришли к выводу, что причин для закрытия центра на карантин нет.