Алтайский Минздрав опроверг информацию о закрытии "Дара" на карантин

Министерство здравоохранения Алтайского края опровергло информацию о том, что перинатальный центр "Дар" закрылся на карантин из-за коронавируса. Ранее читатели amic.ru рассказали, что роженицам запретили выходить из палат.
Как нам сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, правила существовали и раньше из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Однако после инцидента с барнаульской роженицей Викторией Романовой специалисты провели проверку, посмотрели кадры с камер видеонаблюдения и выяснили, что пациентки центра не очень-то соблюдали ограничения. Девушки свободно выходили на улицу, зачастую при этом общаясь с родственниками.
Напомним, о заражении одной из пациенток перинатального центра "Дар" стало известно в начале сентября. Тогда Роспотребнадзор провел проверку в медучреждении, однако специалисты пришли к выводу, что причин для закрытия центра на карантин нет.
Комментарии
Видать Маргарита Федченко плохо проверила. Не выполнила поручение министра.
Как закрыть?! Если несколько лет до этого с целью загрузки "ДАРа" планомерно сокращали оказание медицинской помощи роженицам по регионам края. Куда им будет деться?
Устроили из роддома проходной двор потом удивляются , что инфекции попёрли .Раньше в роддомах даже мед персонал проверяли на инфекции при выходе на смены , и душ в обязательном порядке , и санация , не говоря о роженицах .Полный развал в здравоохранении , как и сколько времени теперь всё восстанавливать .
Как только Ирину М. осиновым колом выгонят, так и будет счастье
Сегодня первый день из палат перестали выпускать. Персонал надел перчатки, маски и шапочки.
17.09.2020 14:28
- гость -
Наверное, положение дел с короной в "Даре"и правда не ахти...