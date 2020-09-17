Житель Алтайского края при помощи клейкой ленты убил знакомого

В Алтайском крае суд признал виновным 41-летнего жителя Мамонтовского района, который убил знакомого при помощи канцелярской ленты, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По информации следствия, в апреле 2020 года осужденный находился в гостях у жителя одного из сел. Ночью приятели распивали спиртное, однако во время застолья между ними произошла ссора из-за того, что хозяин дома обижает свою сожительницу.

"Гость на почве личных неприязненных отношений умышленно нанес кулаком потерпевшему один удар в область лица, а затем сдавил ему шею руками и с силой поместил в рот мужчине находящийся у него моток скотча", – рассказали в ведомстве.

От полученных травм 42-летний мужчина скончался на месте. Во время следствия злоумышленник признал свою вину, но только частично. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.