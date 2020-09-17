Воду возвращают в дома барнаульцев после коммунальной аварии

Сибирская генерирующая компания проинформировала потребителей о возобновлении подачи горячей воды после устранения повреждения магистральной теплосети.

"Теплосеть на Ленина – Профинтерна заполнена и поставлена на циркуляцию, – уточнили в компании. – Горячая вода в ближайшее время вернется в дома".

Представителей управляющих организаций оповещают о том, что подача ресурса возобновлена.

Ранее amic.ru писал, что 16 сентября асфальт вместе со светофором и дорожным знаком провалился в центре Барнаула.