В Барнауле начали подавать тепло в первые дома, школы и больницы

16 сентября стартовала подача тепла в первые девять многоквартирных домов, сообщает пресс-служба СГК.

"Управляющая компания этих домов подала заявку о досрочном включении отопления, – пояснили в ресурсоснабжающей организации. – Теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании получило еще 115 заявок от детских садов, школ и медицинских учреждений города на подачу ресурса. Большая часть заявителей уже с теплом".

Помимо нескольких жилых домов, на 16 сентября услуги теплоснабжения оказывают восьми медучреждениям, а также 72 школам и детским садам.

В СГК уточнили, что подать заявку на подключение отопления может управляющая организация, обслуживающая дом.

Что делать, если вы живете в многоквартирном доме и хотите получить тепло досрочно?

1. Решить с соседями, что вам это нужно:

если есть УК (ТСЖ, ТСН, ЖСК и т. д.), необходимо обратиться к ним и сообщить о своем желании;

если управляющей домом компании нет, то при наличии паспорта готовности дома жители пишут заявление, в котором должны быть зафиксированы согласия на досрочную подачу отопления и подписи всех собственников жилья в доме в 100%-ном объеме.

2. После этого УК или представители дома (при ее отсутствии) должны:

направить письмо с заявлением по адресу: г. Барнаул, пр. Космонавтов, 13.

направить копию заявления на электронную почту btsk@sibgenco.ru.

Главные условия для этого: решение жильцов и наличие паспорта готовности, который подтверждает, что все внутридомовое оборудование проверено и может принимать тепло. На 16 сентября только 79% барнаульских многоэтажек получили такие документы.

Стоит отметить, что официально отопительный сезон в Барнауле еще не стартовал. Начало объявляет указом мэр города, когда среднесуточная температура на протяжении пяти суток не превышает +8°С.