В Барнауле начали подавать тепло в первые дома, школы и больницы

16 сентября стартовала подача тепла в первые девять многоквартирных домов, сообщает пресс-служба СГК.
"Управляющая компания этих домов подала заявку о досрочном включении отопления, – пояснили в ресурсоснабжающей организации. – Теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании получило еще 115 заявок от детских садов, школ и медицинских учреждений города на подачу ресурса. Большая часть заявителей уже с теплом".
Помимо нескольких жилых домов, на 16 сентября услуги теплоснабжения оказывают восьми медучреждениям, а также 72 школам и детским садам.
В СГК уточнили, что подать заявку на подключение отопления может управляющая организация, обслуживающая дом.
Что делать, если вы живете в многоквартирном доме и хотите получить тепло досрочно?
1. Решить с соседями, что вам это нужно:
-
если есть УК (ТСЖ, ТСН, ЖСК и т. д.), необходимо обратиться к ним и сообщить о своем желании;
-
если управляющей домом компании нет, то при наличии паспорта готовности дома жители пишут заявление, в котором должны быть зафиксированы согласия на досрочную подачу отопления и подписи всех собственников жилья в доме в 100%-ном объеме.
2. После этого УК или представители дома (при ее отсутствии) должны:
- направить письмо с заявлением по адресу: г. Барнаул, пр. Космонавтов, 13.
- направить копию заявления на электронную почту btsk@sibgenco.ru.
Главные условия для этого: решение жильцов и наличие паспорта готовности, который подтверждает, что все внутридомовое оборудование проверено и может принимать тепло. На 16 сентября только 79% барнаульских многоэтажек получили такие документы.
Стоит отметить, что официально отопительный сезон в Барнауле еще не стартовал. Начало объявляет указом мэр города, когда среднесуточная температура на протяжении пяти суток не превышает +8°С.
Комментарии
Нет отопления-нет конячей коммуналки!
Тем более тепло обещают!!!!
рано!
Начало объявляет указом мэр города, когда среднесуточная температура на протяжении пяти суток не превышает +8°С.
Это прямое нарушение.Не надо никаких пятью восемь,это уже несколько лет отменено!!!!Отменено Д.А.Медведевым!Вы что, не знакомы с российским законодательством?Или сознательно саботируете распоряжения российского правительства???Амик!Уберите пожалуйста эти позорные строчки,не дискредитируйте себя.
17.09.2020 15:57
- гость -
Сегодня рано, а завтра может быть поздно.Так уже бывало и не раз.Так когда же предлагаете запускаться?Это Вам не выключателем света дома щелкнуть-клац и светло.Запуск, это целый процесс,очень длительный и трудоемкий.Как объясняют сами тепловики, это мы грят выключить можем за один день,и сразу весь город,а на запуск две недели вынь, да положь.По всему же городу эта бадяга растягивается до месяца!Так когда запускаемся?По первому снежку?И при такой технологии в раз размораживаем город?А отвечать кто будет?А сидеть?
а завтра может быть поздно.
да-вы-что?
запуск длится 2 часа а не 20дней
сильно богатый? скинь мне денег на оплату моего отопления в сентябре
и не надо мне про длинный и сложный запуск
на все про все максимум сутки в многоэтажке
достали уже старперы вечно мерзнующие
Центральное отопление - оцтой. Не хочу в многоквартирнике жить из-за этого. Еще слушать соседей через наши муравейники не люблю. В частном доме кнопку на газовом котле нажал - тепло. Выключил - остыло все.
17.09.2020 16:44
- гость -
До твоей многоэтажки теплоноситель еще должен дойти.Если она у тебя расположена на территории ТЭЦ,тогда может и 2 часов достаточно.А знаешь, сколько кэмэ теплосетей по городу проложено?А сколько бойлерных на пути?А сколько общедомовых узлов вода теплоносителя,теплообменников,и еще черт знает сколько железяк,без например одной из которых все становится колом!И все это надо отстроить,отрегулировать,и совершить еще кучу манипуляций,чтобы у тебя хоть что нибудь забулькало в батарее.Как дети малые, честное слово!Смотрят на домашний чайник,как он греет воду,и считают,что и в городской системе отопления так же.Налил воды,подключил в розетку,и батареи горячие, в две минуты.((
и не надо мне про длинный и сложный запуск
на все про все максимум сутки в многоэтажке
достали уже старперы вечно мерзнующие
----
Ты же тоже будешь когда-то старпером. Если доживешь. А можешь ведь и не дожить.