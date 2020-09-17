В Барнауле откроют движение по второй полосе объездной дороги

В Барнауле возобновляют двухполосное движение по шоссе Ленточный бор, сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края.

Одну полосу на участке 4,5 км перекрывали в связи с расширением проезжей части до четырех полос. При этом полосу на выезд оставили открытой, а на въезд – закрыли.

С 18 сентября можно будет как въезжать в город, так и выезжать из него по объездной.

"На данный момент работы на указанном объекте, обновляемом в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", завершены примерно на 70%, выполнено уширение земляного полотна до четырех полос, устройство дорожной одежды также с учетом четырехполосного движения и ремонт водопропускных железобетонных труб, – уточнили в министерстве. – Дорожники уже приступили к монтажу освещения, укреплению обочин, устройству автобусных остановок с заездными карманами, позднее планируется установка барьерного ограждения".

Ранее amic.ru писал, что решение о расширении приняли в связи с большой нагрузкой на дорогу. Дополнительные полосы сократят время пребывания в пробках, а наличие карманов для общественного транспорта позволит экономить время при пропуске автобусов.

Для пешеходов планируют организовать тротуары и переходы. Кроме того, на трассе установят линии освещения, на всем реконструированном участке появятся новые дорожные знаки.