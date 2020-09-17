Родные Легкоступовой утверждают, что перед смертью ее сильно избили

Адвокат дочери певицы Валентины Легкоступовой рассказал, что семья не верит в версию получения травм в результате несчастного случая, сообщает Mash.

"Характер повреждений, их количество и распространение по всему телу указывают на то, что перед смертью она была жестоко избита, – заявил Сергей Жорин. – В результате единичного падения подобные травмы получиться не могут".

В доказательство слов родственники предоставили данные о предсмертных травмах артистки. В частности, у нее обнаружили "закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, острую гематому левой лобной, теменной, височной и затылочной долей, около 80%, гематомы в теменной области справа, гематомы туловища и конечностей".

Как ранее писал amic.ru, дочь обнаружила Легкоступову в ее квартире пьяной, в синяках и кровоподтеках. Певицу и ее мужа увезли в частную наркологическую клинику.

Супруг сбежал оттуда на следующий день. Артистке же стало хуже. Она жаловалась на мучительные головные боли. Когда Легкоступову доставили в медучреждение, она уже была в коме. Вскоре певица скончалась от отека мозга и серьезной черепно-мозговой травмы.

Мужа Легкоступовой, который распивал с ней спиртное, задержали по подозрению в том, что он в состоянии опьянения избил супругу, нанеся ей тяжелые травмы. Мужчина объяснил телесные повреждения падением в ванной. Его не стали брать под арест.