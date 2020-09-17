Россияне рассказали о своем отношении к домашним делам

Аналитики онлайн-сервиса услуг YouDo выяснили отношение жителей России к уборке и другим повседневным домашним делам, пишет RT со ссылкой на соответствующий опрос, в котором поучаствовали 2,5 тысячи человек.

По данным экспертов, нейтральное отношение к уборке испытывают свыше половины респондентов – 51%. Треть опрошенных не любят домашние дела, но прибираются, и только каждый десятый признался в любви к уборке.

Наиболее популярными занятиями среди участников опроса стали стирка и мытье посуды – по 41%. А вот глажка белья, напротив, оказалась самой нежеланной домашней обязанностью, против которой проголосовала почти половина россиян.

При этом 48% респондентов отметили, что убираются дома каждую неделю, 19% делают это дважды в месяц, а 17% предпочитают наводить порядок ежедневно. Раз в месяц убираются только 9% россиян, раз в несколько месяцев – 3%, а по 2% опрошенных признались, что делают уборку только перед визитом гостей либо не делают ее вовсе.