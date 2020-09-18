Успешная сделка. Как наладить оптовые поставки из Китая

Купить в Китае оптом можно практически все. Поэтому многие бизнесмены из России заинтересованы в поставках торговых грузов из Поднебесной. Чтобы сделка прошла успешно, а партия прошла таможню и прибыла вовремя, стоит обратиться в проверенную транспортную компанию. Например, компанию Fialan, эксперты которой знают все тонкости логистики и уже более 15 лет успешно занимаются грузоперевозками.

Что везут из Китая в Россию?

В России высоким спросом пользуются товары именно из Китая:

оборудование;

хозяйственные товары и мелочи для дома;

бытовая техника и электроника;

косметика;

инвентарь для спорта и туризма;

одежда и обувь, детские игрушки.

Если доверить переговоры с поставщиками, проверку товара, оформление таможенных документов и доставку грузов опытным специалистам, можно не бояться проблем. Так, посредник Fialan выкупит продукцию у производителя, осмотрит ее на наличие брака, подсчитает количество, соберет заказы от разных продавцов на собственном складе. Такой комплексный подход максимально снижает риски.

Какие есть варианты доставки грузов?

В зависимости от возможных сроков практикуют несколько способов:

авиатранспортом – самый дорогой и быстрый, занимает 1-3 дня;

морским транспортом – товар прибудет через 32-45 дней;

ж/д транспортом – получить отправление в пункте прибытия можно будет через 45 дней.

Компания Fialan также практикует мультимодальные перевозки – использование нескольких видов транспорта.

Если нужно доставить товары оптом из Китая, обращайтесь к услугам профессионалов. Они будут нести ответственность за ведение деловой документации, целостность и сохранность грузов любого типа.