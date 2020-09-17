В России не собираются переводить школы на дистанционное обучение

В настоящее время нет серьезных оснований для перевода школьников на дистанционное обучение. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

"Прошло больше двух недель с того момента, как общеобразовательные учреждения открылись, открылись традиционно, и каких-то серьезных поводов для перевода школ на дистанционное обучение нет", – сообщил он.

Глава ведомства подчеркнул, что с начала нового учебного года в российских школах не зафиксировали массовых вспышек COVID-19.

По последним данным, в России насчитывается 1 млн 85 тысяч случаев коронавируса и 19 тысяч смертей. За последние сутки инфекцию выявили у 5 762 человек.