В ЕДДС рассказали об источнике звука взрыва в Бийске

В ЕДДС прокомментировали жалобы бийчан на громкий шум 17 сентября, похожий на звук взрыва. Как сообщает "Бийский рабочий", в службе заверили, что никакого ЧП в городе не произошло.

Время хлопка приблизительно совпадает с запланированной утилизацией продукции ФНПЦ "Алтай", заверили в ЕДДС. Его должны были произвести около 15:00, в то время как жалобы начали поступать около 15:20. Следовательно, никаких причин для беспокойства нет.

Издание уточняет, что подобные мероприятия на предприятии проводят регулярно, но в этот раз звук взрыва был слышен особенно отчетливо. Так, некоторые бийчане сообщили о том, что у них "дрожали стекла" и "подпрыгнули дома".