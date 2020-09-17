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В ЕДДС рассказали об источнике звука взрыва в Бийске

, ИА "Амител"
Сильный шум объяснили утилизацией продукции ФНПЦ "Алтай"
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В ЕДДС прокомментировали жалобы бийчан на громкий шум 17 сентября, похожий на звук взрыва. Как сообщает "Бийский рабочий", в службе заверили, что никакого ЧП в городе не произошло.

Время хлопка приблизительно совпадает с запланированной утилизацией продукции ФНПЦ "Алтай", заверили в ЕДДС. Его должны были произвести около 15:00, в то время как жалобы начали поступать около 15:20. Следовательно, никаких причин для беспокойства нет.

Издание уточняет, что подобные мероприятия на предприятии проводят регулярно, но в этот раз звук взрыва был слышен особенно отчетливо. Так, некоторые бийчане сообщили о том, что у них "дрожали стекла" и "подпрыгнули дома".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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