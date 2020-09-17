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Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

, ИА "Амител"
С инициативой выступили "профессора университетов, которые занимаются Россией"
Фото: facebook.com/navalny/

Фото: facebook.com/navalny/

Представители нескольких зарубежных университетов выдвинули кандидатуру блогера Алексея Навального на Нобелевскую премию мира. Об этом написал на своей странице в Facebook профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев.

"Про Алексея Навального теперь еще и такая новость: сегодня ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули его на Нобелевскую премию мира", – написал Ерофеев, при этом не уточнив, какие именно вузы поддержали выдвижение оппозиционера.

По его словам, среди таких профессоров есть те, кто ранее негативно оценивал деятельность Навального, но в свете последних событий пересмотрел отношение к нему и тому, чем он занимается.

Ерофеев призвал обратить внимание, что процесс инициировали именно ученые, а не политики, хотя в то же время выразил уверенность, что государственные деятели и международные организации поддержат его.

"Даже те коллеги, которые считают, что Нобелевская премия мира несколько дискредитирована, согласны дать ей шанс, если ее получит Алексей", – заявил Ерофеев.

Напомним, что 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где оппозиционера госпитализировали. В больнице Навальный впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию. 

По первоначальной версии немецких врачей, политика отравили неким веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако 2 сентября немецкие медики пришли к выводу, что против Алексея Навального применили боевое нервно-паралитическое вещество группы "Новичок".

Европарламент большинством голосов принял резолюцию о введении новых санкций против России в связи с отравлением Навального. В числе мер воздействия рекомендовали прекратить строительство газопровода "Северный поток-2" и заморозить активы в Европе фигурантов расследований Навального, которые могли быть причастны к преступлению против него.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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