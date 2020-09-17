Такой день. Дело против Долговой и осквернение памятника Ленину в Барнауле

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 17 сентября. Без коронавируса.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего заместителя председателя правительства Алтайского края Ирины Долговой. Ушедшую в отставку в прошлом месяце чиновницу подозревают в превышении служебных полномочий. По версии следствия, зампред незаконно обеспечила знакомого дорогостоящим лекарством за счет бюджетных средств.

Министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Попрядухин рассказал о планах ввести плату за посещение озера Ая и водопадов на реке Шинок. В порядке эксперимента хотят брать с туристов по 65 рублей. Это принесет десятки миллионов рублей дополнительных поступлений.

Ученик барнаульской гимназии № 27 выпрыгнул из окна второго этажа здания образовательного учреждения. У него диагностировали перелом лучевой кости руки, перелом пятки и ушибы головы. Журналисты выяснили, что прыжку предшествовал спор с одноклассниками, которые "взяли его на слабо". В ситуации разбираются правоохранители и уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС России передала предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Алтайском крае. В ближайшие сутки порывы ветра временами будут достигать скорости 27 м/с. По шкале Бофорта это соответствует сильному шторму (24-28 м/с). Жителям региона рекомендовали соблюдать меры безопасности.

В центре Барнаула напротив краевой администрации неизвестная женщина надругалась над памятником Ленину. Она забрызгала постамент белой краской и оставила надпись "Прости нас господи аминь". На самом памятнике появилось нецензурное слово из трех букв.

Депутаты АКЗС разработали законопроекты, запрещающие продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки и товары, содержащие сжиженный углеводородный газ. Необходимость введения запрета на продажу несовершеннолетним зажигалок со сжиженным углеводородным газом и заправочных баллонов к ним аргументированы тем, что они могут нести угрозу для здоровья и жизни.