"Амител" победил в региональном этапе конкурса "Дружи с финансами"

Коллектив amic.ru стал победителем в региональном этапе V Всероссийского конкурса СМИ "Дружи с финансами" на лучшую журналистскую работу, посвященную теме финансового просвещения.

В номинации "Вместе против мошенников" из Алтайского края выделили трех лауреатов. Вместе с ИА "Амител" лучшие материалы, посвященный противодействию мошенникам, по оценкам жюри, выпустили ГТРК "Барнаул" и "Алтайская правда".

Всего на участие в конкурсе поступило более 120 заявок из 23 российских регионов. Для отбора лучших работ организаторы провели мониторинг более шести тысяч публикаций по тематике финансовой грамотности в печатных и интернет-СМИ, репортажей на телевидении и радио.

Ежегодный Всероссийский конкурс "Дружи с финансами" на лучшую журналистскую работу проводится в рамках проекта Министерства финансов РФ "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации".

Приоритетная цель мероприятия — создание информационно-просветительских публикаций, теле- и радиопередач, посвященных актуальным вопросам в области финансов.