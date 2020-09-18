Пелагея стала заслуженной артисткой России

Известной российской поп-исполнительнице присвоили почетное звание заслуженной артистки России, сообщает RT.

Это произошло во время церемонии награждения деятелей культуры государственными наградами, которая прошла 17 сентября в Москве.

Этот год выдался нелегким для певицы. Она потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным, которого уличила в измене.

Как объяснил врач Лев Рудин, много лет наблюдавший артистку, на фоне расставания с супругом она испытала серьезный стресс.

По словам одного из администраторов, работавших со звездой на шоу "Голос", на ее здоровье повлияло не только судебное разбирательство, но и недостоверные публикации в СМИ.

По некоторым сообщениям, Пелагею обвиняли в том, что она якобы сама развалила брак своей ревностью и требовала с бывшего мужа 1,5 миллиона рублей.