54% средств нацпроекта "Демография" освоили в Алтайском крае

Зампредседателя регионального правительства Игорь Степаненко доложил губернатору Алтайского края Виктору Томенко о реализации нацпроекта "Демография" в Алтайском крае.

По его словам, к настоящему моменту освоено чуть больше половины выделенной суммы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Средства распределяют между пятью региональными проектами: "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Спорт — норма жизни", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Финансовая поддержка семей при рождении детей".

"На реализацию данных региональных проектов в 2020 году предусмотрено 5 миллиардов 700 миллионов рублей, — констатировал Степаненко. — Факт освоения на сентябрь составляет более 3 миллиардов рублей — это больше 54 процентов от средств, предусмотренных на текущий год".

Ранее amic.ru писал, что за восемь месяцев 2020 года в Алтайском крае 14 228 семей получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. На эти цели в указанный период направили 1 миллиард 57,82 миллиона рублей.

17 761 семья получила ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком трех лет. На эти цели за восемь месяцев выделено 1 миллиард 392,33 миллиона рублей.