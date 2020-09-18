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Новости

Названы пять продуктов, из-за которых накапливается жир на животе

, ИА "Амител"
Для стройной фигуры их потребление лучше свести к минимуму
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Употребление определенных продуктов может привести к накоплению жира в средней части тела и даже вздутию. Эксперты "МедикФорум" назвали пять таких продуктов, которых следует избегать.

Во-первых, это сахарные спирты – подсластители, которые содержат около половины калорий обычного сахара. Их много в продуктах без сахара, таких как жевательные резинки, конфеты и печенье.

Во-вторых, лучше воздержаться от сладких напитков. Они содержат сахар в той или иной форме – кукурузный сироп, тростниковый сок или другие жидкие подсластители. Они мгновенно повышают уровень глюкозы в крови, что приводит к всплеску инсулина.

В-третьих, не стоит злоупотреблять мороженым. Оно богато сахаром, который увеличивает запасы жира в животе.

В-четвертых, необходимо свести к минимуму потребление фастфуда. Используемое в хот-догах мясо наполнено насыщенными жирами, вызывающими воспаления, которые могут закупоривать артерии, а также увеличивать накопление жира на животе. Высокая калорийность также не способствует сохранению хорошей фигуры.

Пятым нерекомендуемым продуктом стали макароны. Белая паста изготавливается из белой муки, которая содержит очень мало клетчатки, питательных веществ и белков. Продукт быстро переваривается, что, в свою очередь, может привести к повышению уровня инсулина, накоплению жира и, в конечном итоге, к увеличению талии. Кроме того, низкое содержание клетчатки может быстро вызвать чувство голода.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

18.09.2020 09:12
надежда

Ничего этого не ем! А "наращиваю"

18.09.2020 10:03
- гость -


18.09.2020 09:12
надежда

Ничего этого не ем! А "наращиваю"

Макарошки, картошка?

18.09.2020 10:55
- гость -

Из опыта: первые этапы похудения (дни, м.б. неделя- самые трудные), перетерпишь их ( хотя бы отказ от сладкого , белого хлеба , не есть после 6 + адекватные физические нагрузки, хотя бы интенсивная ходьба), если вес начал снижаться, хотя бы по чуть-чуть, потом что-то с организмом происходит, перестраивается, процесс идет значительно легче.

18.09.2020 10:58
- гость -

У Надежды пивас и чипсы))

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