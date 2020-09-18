Водитель "Жигулей" сбил девушку на пешеходном переходе в Барнауле

Водитель "Жигулей" сбил девушку на пешеходном переходе. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Наезд произошел утром 18 сентября. Пострадавшая переходила дорогу в районе дома № 2 по улице Балтийской. По словам очевидцев, водитель отечественного авто двигался во втором ряду и не успел остановиться, чтобы пропустить девушку.

Скрываться с места происшествия он не стал и вместе с очевидцами оказал первую помощь своей невольной жертве.

Ранее amic.ru писал о том, что в Барнауле водитель "Жигулей" устроил гонки и угодил в деревья на обочине. Сам он убежал в неизвестном направлении, а вину на себя взял пассажир.