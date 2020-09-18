Водитель "Жигулей" сбил девушку на пешеходном переходе в Барнауле

Водитель "Жигулей" сбил девушку на пешеходном переходе. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Наезд произошел утром 18 сентября. Пострадавшая переходила дорогу в районе дома № 2 по улице Балтийской. По словам очевидцев, водитель отечественного авто двигался во втором ряду и не успел остановиться, чтобы пропустить девушку.
Скрываться с места происшествия он не стал и вместе с очевидцами оказал первую помощь своей невольной жертве.
Ранее amic.ru писал о том, что в Барнауле водитель "Жигулей" устроил гонки и угодил в деревья на обочине. Сам он убежал в неизвестном направлении, а вину на себя взял пассажир.
Комментарии
своей невольной жертве
журналиста писатель страдальческого жанра покусал
Типичная ситуация, когда водитель проявляет безалаберность, а пешеход беспечность.
Эти пешики совсем распоясались, не смотря т на дорогу.
встретились два оденочества
Порш вчера в боулинг играл на строителей об этом значит тишина
Эти пешики совсем распоясались, не смотря т на дорогу.
То есть как бы водитель не при чем, несмотря на второй ряд?
об этом значит тишина
описывать тут все происшествия дня не хватит
18.09.2020 10:03
Отчаянная
Нет, неправильно. Виноваты те кто проектировал и согласовывал этот переход. Сам там постоянно езжу. Широкая плохопросматриваемая дорога, невнятно обозначенный переход. Дорожные условия позволяют ехать быстро, нет не лежачих полицейских, не островка безопасности, не ссужения дороги. Знаки и разметка? Да плевать на них.