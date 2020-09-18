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Новости

Водитель "Жигулей" сбил девушку на пешеходном переходе в Барнауле

, ИА "Амител"
На дороге образуется затор
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Водитель "Жигулей" сбил девушку на пешеходном переходе. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Наезд произошел утром 18 сентября. Пострадавшая переходила дорогу в районе дома № 2 по улице Балтийской. По словам очевидцев, водитель отечественного авто двигался во втором ряду и не успел остановиться, чтобы пропустить девушку. 

Скрываться с места происшествия он не стал и вместе с очевидцами оказал первую помощь своей невольной жертве.

Ранее amic.ru писал о том, что в Барнауле водитель "Жигулей" устроил гонки и угодил в деревья на обочине. Сам он убежал в неизвестном направлении, а вину на себя взял пассажир. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

18.09.2020 10:03
- гость -

своей невольной жертве
журналиста писатель страдальческого жанра покусал

18.09.2020 10:03
Отчаянная

Типичная ситуация, когда водитель проявляет безалаберность, а пешеход беспечность.

18.09.2020 10:10
Лапоть

Эти пешики совсем распоясались, не смотря т на дорогу.

18.09.2020 10:13
- гость -

встретились два оденочества

18.09.2020 10:18
Alex1976

Порш вчера в боулинг играл на строителей об этом значит тишина

18.09.2020 10:24
- гость -



Эти пешики совсем распоясались, не смотря т на дорогу.


То есть как бы водитель не при чем, несмотря на второй ряд?

18.09.2020 10:25
- гость -

об этом значит тишина
описывать тут все происшествия дня не хватит

18.09.2020 10:53
АБОРИГЕН

18.09.2020 10:03
Отчаянная
Нет, неправильно. Виноваты те кто проектировал и согласовывал этот переход. Сам там постоянно езжу. Широкая плохопросматриваемая дорога, невнятно обозначенный переход. Дорожные условия позволяют ехать быстро, нет не лежачих полицейских, не островка безопасности, не ссужения дороги. Знаки и разметка? Да плевать на них.

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