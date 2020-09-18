"Все начало покрываться волдырями". Анастасию Ивлееву укусила муха цеце

Российскую блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву во время съемок передачи "Орел и решка" в Африке укусила муха цеце. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам ведущей, она не заметила муху и села на нее, в ответ насекомое ее укусило. После этого тело девушки начало покрываться волдырями и "дико чесаться", но под рукой оказалось нужное лекарство, которое в итоге и улучшило самочувствие блогерши.

"Все у меня – ноги, руки, шея – начало покрываться волдырями, дико чесаться. Организм отреагировал таким образом. Слава Богу, были таблеточки", – рассказала она.

Ранее УФАС завело дело на Настю Ивлееву за рекламу вермута в одном из роликов.