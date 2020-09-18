Сытый Котик, Тоша и Израиль. В конкурсе "Главная кошка города" подвели итоги недели

Организаторы конкурса "Главная кошка города" в Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске подвели итоги этой недели. Финалистами стали:

Сытый Котик (Бийск)

Израиль (Барнаул)

Тоша (Горно-Алтайск)

Организатор конкурса "Радио Дача" продолжает принимать заявки на участие. Чтобы получить годовой запас корма, нужно опубликовать фотографию питомца на сайте.

Напоминаем, что конкурсантов, которые выйдут в финал, выбирают еженедельно по пятницам. Отборочный тур закончится 23 октября 2020.

Генеральные партнеры конкурса в Барнауле – сеть оптик "Евростиль", в Бийске – ООО "Бийский рыбозавод", в Горно-Алтайске – ООО "Зоомир".



"Радио Дача Бийск": 107,8 FM, программа "Удачный час" по будням, 16:00-17:00,

тел. автоответчика 8 (3854) 777-078.

"Радио Дача Барнаул": 107,4 FM, программа "Удачный час", по будням, 12:00-13:00, 19:00-20:00,

тел. автоответчика 8 (3852) 20-28-38.

"Радио Дача Горно-Алтайск": 102.2 FM