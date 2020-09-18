Борис Моисеев опроверг слухи о своей нищете

Российский певец Борис Моисеев ответил на слухи о своей нищете в связи с критическим состоянием здоровья, пишет "Московский комсомолец".

"Не надо превращать меня в Бари Алибасова! Мне не нужно зарабатывать деньги, придумывая жуткие слухи о себе, а потом их разоблачать. Все нормально с деньгами", – сказал артист.

По его словам, у него нормальная пенсия, а также есть сбережения. Помимо этого, он получает "очень приличные авторские" за песни на радио и телевидении, а также много подарков из-за границы.

Исполнитель отметил, что сейчас у него совершенно не те потребности, что были во времена его активной музыкальной карьеры. Он причислил себя к среднему классу и сообщил, что ни в чем не нуждается.

При этом Моисеев резко раскритиковал адвоката Тамару Пухову, которая и пустила слухи о бедственном положении артиста.

"Кто такая эта Пухова? Я ее знать не знаю – ни Пухову, ни Перинову, ни Подушкину, ни Одеялкину", – заявил Моисеев.

Кроме того, артист заверил, что с его здоровьем все хорошо. По его словам, он вовсе не прикован к постели, а его день начинается как у всех.

"Встаю, умываюсь, одеваюсь, завтракаю. Потом все идут на работу, а у меня своя "работа" – телефон, компьютер, телевизор, обязательные прогулки на свежем воздухе, которые я очень люблю. Много общаюсь, потому что и звонят, и пишут", – рассказал он.

Ранее адвокат Тамара Пухова заявила, что Борис Моисеев находится в критическом состоянии и прикован к постели из-за осложнений после перенесенного инсульта. Она также утверждала, что у артиста заканчиваются сбережения, поскольку все деньги уходят на лечение, а звездные друзья ему не помогают.