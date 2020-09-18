В Дагестане заявили, что мужчины, которые помыли обувь в храме, признали вину

Уроженцы Дагестана, которые помыли обувь в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения. Об этом агентству РИА "Новости" рассказал представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.

"Они гуляли – точно не ясно, была это увольнительная или самоволка, – набрели на родник, попили воду и решили привести себя в порядок. Ноги они в родник не засовывали – мочили руки и после этого протирали обувь. Один из парней снимал – ну, конечно же, закадровый текст неприятный. Они знают, что напортачили, признают свою вину, готовы публично принести извинения", – рассказали в министерстве.

Военная прокуратура Балтийского флота подтвердила принадлежность молодых людей к военнослужащим одной из воинских частей. К нарушителям применена дисциплинарная ответственность в соответствии с уставом части. Командование и правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Ранее amic.ru писал о том, что в социальных сетях появилось видео, на котором пятеро молодых людей мыли обувь в ручье на территории храма. "Для них это святая вода, а мы, в натуре, ноги чистим", – сказал один из участников процесса.