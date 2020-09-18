Заключенный до смерти избил сокамерника в Алтайском крае

28-летнему заключенному одной из исправительных колоний Рубцовска увеличили срок наказания за избиение сокамерника и его смерть, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в марте 2020 года. В утреннее время мужчины находились в камере, и во время общения между ними произошла ссора из-за нарушения этических правил 53-летним потерпевшим.

Во время конфликта осужденный не менее четырех раз ударил руками сокамерника по голове и грудной клетке, в результате чего тот от полученных травм через несколько дней скончался в больнице.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека". Мужчина признал свою вину в полном объеме. Суд назначил ему десять лет колонии особого режима.