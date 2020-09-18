Китайская роскошь. В Барнауле задержали торговца поддельными шубами

К пожилой жительнице Барнаула на улице подошел неизвестный и предложил ей купить две норковые шубы и куртку по привлекательной цене. Стать обладательницей роскошных вещей женщина могла всего за 45 тысяч рублей.

Пенсионерка отметила, что с собой у нее таких денег нет, но галантный предприниматель проявил учтивость и предложил женщине подвезти ее до ближайшего банкомата. Потерпевшая купила вещи, пришла домой и заметила, что мех на шубах не качественный. После этого она сразу обратилась в полицию.

Сотрудники полиции остановили автомобиль, за рулем которого находился житель Волгоградской области 1984 года рождения. Он рассказал, что вещи купил на китайском рынке и вернул 45 тысяч владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", рассказали в МВД.