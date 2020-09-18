Бывшему зампреду алтайского правительства Ирине Долговой предъявили обвинение

СК по Алтайскому краю предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему заместителю председателя правительства Алтайского края Ирине Долговой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"По данным следствия, осенью 2018 года Долгова, в нарушение установленного законом порядка, организовала за счет средств регионального бюджета обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого, который не имел права на его бесплатное получение", – говорится в сообщении.
В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
О том, что в отношении Долговой возбудили уголовное дело, стало известно 17 сентября. Тогда в СК пообещали рассказать подробности позже.
Комментарии
сколько веревочке не виться......
Остальные кабинетные должны осознавать- и за ними придут......
Что не хватает. Такие зарплаты. Больные.
Одному знакомому одно лекарство и наручники? Что-то не сходится.
Какой то перегиб.. чиновники воруют миллионами и миллионами и миллиардами и все нипочем .. а тут мелочь какая то и устроили показуху: наручники, СИЗО. У Долговой даже в фарм кругах не было репутации коррупционероши...Расскажите лучше, что там с Кравец? Краевую коиническую потрясите с Елыкомом..
Лично мне жаль Долгову . Она даже не украла, а просто помогла человеку . Ну да, ущерб.. пусть возместить и все. Стыдоба нашим органам
Нашли козла отпущения
Скорее всего наркотическое что то... за инсулин и тд не взяли бы под стражу
с диагностическим скандал почему то замяли, там нарушения поболее были!
12 44
Да, фантазии у вас не отнимать.
И с Лазаревым замяли . Видимо у Долговой покровителя нет. В отличие от остальных
Мера пресечения - арест... Ефремов под домашним сидел, Васильева ...
Льготные больные гарантированные государством препараты не могут получить. Судятся. В это время таким вот знакомым их выдают.
Кравец похоже пошла на соглашение со следствием и много рассказала. А лекарство знакомому скорее прикрытие, что бы ближайший круг не разбежался. Нитки во многие места могут потянуться.
Под покровом ночи, как на расстрел
Или чтобы свои не отбили?
Хорошая новость. Может другие подумают, не?
Эти толстухи полицайки нормы ГТО обязаны сдавать или нет ?
На Колобка в погонах походит
не интересная новость о том, как тысяча сотрудников, получающих ЗП, по сути мышь нашли в сарае. Нужны серьезные разоблачения а не видимость
Не знаю.. мне жаль Долгову . Ничего плохо про нее никогда не было слышно в медицинских кругах . По ходу посадят женщину ни за что .
Зампред Правительства края, ничего мышь, толстенькая. Это даже не директор завода и не главврач. И даже не начальник районного отдела полиции. Это даже потолще
Блин. Ведут в наручниках, к себе прицепили. Как будто она сбежит. Совсем из ума выжили что ли????!! Психбольница какая то
Тот, кто преступает закон, должен быть наказан, иначе будут думать, ну мне то можно. А если преступает властный чиновник, это должно быть отягчающим обстоятельством, а не наоборот
Если слесаря положено водить в наручниках, то представителя власти надо еще автоматом подталкивать. Чтобы думал, что ему, в отличии от слесаря, власть доверили, а он ее использовал
13.34
Конечно, но она даже не украла ничего. А ее в наручниках ночью на камеру снимают. Устроили показуху, типа работают. Фу.
Остальные, кто ворует миллиардами на "океанических лайнерах " и дорогих авто
рассекает и в ус не дует
18.09.2020 13:36
- гость -
Она украла лекарство у больного, используя доверенные ей полномочия. Это еще хуже
"умиляют" наручники. Настоящих преступников не ловят, а соц.сети , пикетчиков стараются выискать. И тут наручники на матёрого преступника.
Вот если вам, чинуши, наручники не нравятся, задумайтесь и не делайте так. Для этого это и показывают, чтобы чинуши читали и себя на ее месте представляли. Тогда все лекарства будут доходить до тех, кому они положены
18.09.2020 13:36
- гость -
13.34
Конечно, но она даже не украла ничего. А ее в наручниках ночью на камеру снимают. Устроили показуху, типа работают. Фу.
Остальные, кто ворует миллиардами на "океанических лайнерах " и дорогих авто
рассекает и в ус не дует
Вот народ)))) удивляете вы меня. Ничего бы не сделали, все бы кричали - коррупция, взяточничество и т.д. Заковали в наручники - да она ни украла ничего, помогла хорошему человеку, лучше ловите кто миллионы ворует ))) ну мне реально смешно. Это из компании "местного", который везде свою тележку возит, и в любую тему ее вываливает.
А потом будет домашний арест или подписка, да?
Ничего бы не сделали, все бы кричали - коррупция, взяточничество и т.д.
Никто бы не кричал, видно же, что она хорошая, ей можно так делать. Плохо поступать нельзя плохим людям, а хорошим можно
Даже если будет домашний арест, наручники уже сыграли свою роль в профилактике подобных правонарушений, они многим не понравились