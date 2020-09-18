Бывшему зампреду алтайского правительства Ирине Долговой предъявили обвинение

СК по Алтайскому краю предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему заместителю председателя правительства Алтайского края Ирине Долговой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По данным следствия, осенью 2018 года Долгова, в нарушение установленного законом порядка, организовала за счет средств регионального бюджета обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого, который не имел права на его бесплатное получение", – говорится в сообщении.

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

О том, что в отношении Долговой возбудили уголовное дело, стало известно 17 сентября. Тогда в СК пообещали рассказать подробности позже.