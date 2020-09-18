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Новости

Бывшему зампреду алтайского правительства Ирине Долговой предъявили обвинение

, ИА "Амител"
Ее обвиняют в превышении должностных полномочий
Фото: СК по Алтайскому краю

Фото: СК по Алтайскому краю

СК по Алтайскому краю предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему заместителю председателя правительства Алтайского края Ирине Долговой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

"По данным следствия, осенью 2018 года Долгова, в нарушение установленного законом порядка, организовала за счет средств регионального бюджета обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого, который не имел права на его бесплатное получение", – говорится в сообщении.

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. 

О том, что в отношении Долговой возбудили уголовное дело, стало известно 17 сентября. Тогда в СК пообещали рассказать подробности позже. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

18.09.2020 12:24
- гость -

сколько веревочке не виться......
Остальные кабинетные должны осознавать- и за ними придут......

18.09.2020 12:31
- гость -

Что не хватает. Такие зарплаты. Больные.

18.09.2020 12:39
- гость -

Одному знакомому одно лекарство и наручники? Что-то не сходится.

18.09.2020 12:41
- гость -

Какой то перегиб.. чиновники воруют миллионами и миллионами и миллиардами и все нипочем .. а тут мелочь какая то и устроили показуху: наручники, СИЗО. У Долговой даже в фарм кругах не было репутации коррупционероши...Расскажите лучше, что там с Кравец? Краевую коиническую потрясите с Елыкомом..

18.09.2020 12:42
- гость -

Лично мне жаль Долгову . Она даже не украла, а просто помогла человеку . Ну да, ущерб.. пусть возместить и все. Стыдоба нашим органам

18.09.2020 12:43
- гость -

Нашли козла отпущения

18.09.2020 12:44
- гость -

Скорее всего наркотическое что то... за инсулин и тд не взяли бы под стражу

18.09.2020 12:45
гость

с диагностическим скандал почему то замяли, там нарушения поболее были!

18.09.2020 12:50
- гость -

12 44
Да, фантазии у вас не отнимать.

18.09.2020 12:56
- гость -

И с Лазаревым замяли . Видимо у Долговой покровителя нет. В отличие от остальных

18.09.2020 13:00
- гость -

Мера пресечения - арест... Ефремов под домашним сидел, Васильева ...

18.09.2020 13:11
- гость -

Льготные больные гарантированные государством препараты не могут получить. Судятся. В это время таким вот знакомым их выдают.

18.09.2020 13:15
Как то так

Кравец похоже пошла на соглашение со следствием и много рассказала. А лекарство знакомому скорее прикрытие, что бы ближайший круг не разбежался. Нитки во многие места могут потянуться.

18.09.2020 13:17
- гость -

Под покровом ночи, как на расстрел
Или чтобы свои не отбили?

18.09.2020 13:20
гость

Хорошая новость. Может другие подумают, не?

18.09.2020 13:23
- гость -

Эти толстухи полицайки нормы ГТО обязаны сдавать или нет ?
На Колобка в погонах походит

18.09.2020 13:27
чупакабра

не интересная новость о том, как тысяча сотрудников, получающих ЗП, по сути мышь нашли в сарае. Нужны серьезные разоблачения а не видимость

18.09.2020 13:30
- гость -

Не знаю.. мне жаль Долгову . Ничего плохо про нее никогда не было слышно в медицинских кругах . По ходу посадят женщину ни за что .

18.09.2020 13:31
гость

Зампред Правительства края, ничего мышь, толстенькая. Это даже не директор завода и не главврач. И даже не начальник районного отдела полиции. Это даже потолще

18.09.2020 13:32
- гость -

Блин. Ведут в наручниках, к себе прицепили. Как будто она сбежит. Совсем из ума выжили что ли????!! Психбольница какая то

18.09.2020 13:34
гость

Тот, кто преступает закон, должен быть наказан, иначе будут думать, ну мне то можно. А если преступает властный чиновник, это должно быть отягчающим обстоятельством, а не наоборот

18.09.2020 13:35
гость

Если слесаря положено водить в наручниках, то представителя власти надо еще автоматом подталкивать. Чтобы думал, что ему, в отличии от слесаря, власть доверили, а он ее использовал

18.09.2020 13:36
- гость -

13.34
Конечно, но она даже не украла ничего. А ее в наручниках ночью на камеру снимают. Устроили показуху, типа работают. Фу.
Остальные, кто ворует миллиардами на "океанических лайнерах " и дорогих авто
рассекает и в ус не дует

18.09.2020 13:39
гость

18.09.2020 13:36
- гость -

Она украла лекарство у больного, используя доверенные ей полномочия. Это еще хуже

18.09.2020 13:39
Eugene

"умиляют" наручники. Настоящих преступников не ловят, а соц.сети , пикетчиков стараются выискать. И тут наручники на матёрого преступника.

18.09.2020 13:43
гость

Вот если вам, чинуши, наручники не нравятся, задумайтесь и не делайте так. Для этого это и показывают, чтобы чинуши читали и себя на ее месте представляли. Тогда все лекарства будут доходить до тех, кому они положены

18.09.2020 13:50
- гость -

18.09.2020 13:36
- гость -
13.34
Конечно, но она даже не украла ничего. А ее в наручниках ночью на камеру снимают. Устроили показуху, типа работают. Фу.
Остальные, кто ворует миллиардами на "океанических лайнерах " и дорогих авто
рассекает и в ус не дует


Вот народ)))) удивляете вы меня. Ничего бы не сделали, все бы кричали - коррупция, взяточничество и т.д. Заковали в наручники - да она ни украла ничего, помогла хорошему человеку, лучше ловите кто миллионы ворует ))) ну мне реально смешно. Это из компании "местного", который везде свою тележку возит, и в любую тему ее вываливает.

18.09.2020 13:52
- гость -

А потом будет домашний арест или подписка, да?

18.09.2020 13:52
гость

Ничего бы не сделали, все бы кричали - коррупция, взяточничество и т.д.

Никто бы не кричал, видно же, что она хорошая, ей можно так делать. Плохо поступать нельзя плохим людям, а хорошим можно

18.09.2020 13:55
гость

Даже если будет домашний арест, наручники уже сыграли свою роль в профилактике подобных правонарушений, они многим не понравились

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