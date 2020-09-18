Сотрудница РЖД с Алтая может выиграть почти 5 миллионов рублей золотом

Сотрудница РЖД из Алтайского края может победить в новом выпуске шоу "Золото Геленджика", которое идет на телеканале ТНТ. Она может выиграть 1 килограмм золота, что почти соответствует 5 миллионам рублей. Галина Пушилина работает инструктором поездных бригад.

"Я случайно увидела кастинг на шоу и решила попробовать себя. Всегда занималась спортом и подумала, что у меня должно получиться! Я очень рада представить свой родной край на этом шоу, о котором у меня сложились, несомненно, лучшие впечатления", – сказала она.

Напомним, что 13 сентября запустили шоу "Золото Геленджика", в котором более тысячи участников, представляющих все субъекты России, попробуют выиграть главный приз – 1 кг чистого золота. Ведущий проекта – актер Иван Охлобыстин. До финала дойдут пятеро самых удачливых и проворных, но только один из них получит шанс забрать у Ивана Охлобыстина золотой слиток.

Программа выйдет в эфир в воскресенье, 20 сентября, в 19:00.



