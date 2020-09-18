Шароверская теория. Лоза привел проверенные доказательства в пользу плоской Земли

Российский композитор и музыкант Юрий Лоза назвал четыре "проверенных" аргумента в пользу теории плоской Земли. Его слова приводит Пятый канал.

Научно доказанную теорию о шарообразной форме нашей планеты исполнитель опровергает на основе своего жизненного опыта и прочитанного им произведения Эрика Дубэя "200 доказательств того, что Земля – не шар".

Так, он отметил, что во время учебы на географическом факультете в Казахском государственном университете геодезисты учили его измерять все расстояния по прямой.

"Все эти формулы геодезические, когда вы из какой-то точки снимаете показания какие-то, по формуле вычисляете расстояние – никто не берет поправки на круглую Землю", – с уверенностью заявил музыкант.

Кроме того, Лоза узнал от своего тестя-мореплавателя, что мореходы не пользуются глобусом для расчета маршрутов, а делают это по картам "плоской Земли".

"Ни один капитан в мире не рассчитывает свой маршрут, какие-то там по фарватеру движения, по глобусу – только по картам плоской Земли. Потому что если плыть по глобусу, то поплывешь неизвестно куда", – сказал он.

Композитор также отметил, что его дядя, который 30 лет прослужил в авиации, рассказал ему о том, что в самолетах нет устройства, которое опускало бы их нос горизонтально плоскости Земли. А помимо этого, на всех современных навигационных ресурсах корабли и самолеты не передвигаются в Южном полушарии, добавил он.

И финальным аргументом Лоза назвал погоду. По его словам, если бы Земля имела шарообразную форму, то среднегодовая температура на Северном и Южном полюсах не могла бы отличаться на 20 градусов.

"Такого быть не может, если Земля равноудалена от Солнца в обычной версии", – констатировал он.