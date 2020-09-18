Шароверская теория. Лоза привел проверенные доказательства в пользу плоской Земли

Российский композитор и музыкант Юрий Лоза назвал четыре "проверенных" аргумента в пользу теории плоской Земли. Его слова приводит Пятый канал.
Научно доказанную теорию о шарообразной форме нашей планеты исполнитель опровергает на основе своего жизненного опыта и прочитанного им произведения Эрика Дубэя "200 доказательств того, что Земля – не шар".
Так, он отметил, что во время учебы на географическом факультете в Казахском государственном университете геодезисты учили его измерять все расстояния по прямой.
"Все эти формулы геодезические, когда вы из какой-то точки снимаете показания какие-то, по формуле вычисляете расстояние – никто не берет поправки на круглую Землю", – с уверенностью заявил музыкант.
Кроме того, Лоза узнал от своего тестя-мореплавателя, что мореходы не пользуются глобусом для расчета маршрутов, а делают это по картам "плоской Земли".
"Ни один капитан в мире не рассчитывает свой маршрут, какие-то там по фарватеру движения, по глобусу – только по картам плоской Земли. Потому что если плыть по глобусу, то поплывешь неизвестно куда", – сказал он.
Композитор также отметил, что его дядя, который 30 лет прослужил в авиации, рассказал ему о том, что в самолетах нет устройства, которое опускало бы их нос горизонтально плоскости Земли. А помимо этого, на всех современных навигационных ресурсах корабли и самолеты не передвигаются в Южном полушарии, добавил он.
И финальным аргументом Лоза назвал погоду. По его словам, если бы Земля имела шарообразную форму, то среднегодовая температура на Северном и Южном полюсах не могла бы отличаться на 20 градусов.
"Такого быть не может, если Земля равноудалена от Солнца в обычной версии", – констатировал он.
Комментарии
рукалицо...
Ни о чём
Юрику двоечнику срочно надо прочитать Занимательная физика, астрономия и геометрия автор Перельман. Книга примерно для 5-7-классников. Все ответы на его вопросы есть в этой книге. И стоимость этих знаний 270 рублей.
В этой книге Юрик даже узнает каким образом взвесили Землю (у нее даже опоры нет), узнает каким образом взвесили атомсферу Земли, каким образом взвесили массу Солнца хотя у звезды не то что опоры нет, но и даже мы на ней не живем, узнает как измерить высоту дерева не имея никаких измерительных инструментов, не залезая не него. Зная только свой рост и длину любого пальца. И много чего еще
Ну что же вы человека сразу на смех подымаете. Дайте ему чего нибудь ещё почитать. Более академичного из научпопа.
Ему понравилось троллировать
Фейк
Так он учебу на географическом факультете в Казахском государственном университете бросил, и не дослушал лекции, где объясняли, что земля всё-таки круглая!
Фейк и троллинг обыкновенный
аналог виталика кличко
Хорошая лоза у Лозы...
Вместо доктора Мясникова скоро будет.
Плоская и на трех китах стоит
а кто не знает этого, нЕучи.
18.09.2020 16:08
- гость -
Да Лоза и так уже все время мелькает и вещает - и по поводу, и без)))
Ясный пень, плоская. Но не всегда. Иногда, преимущественно по пятницам, начинает крутиться и наровит стать шарообразной - фиг удержишься!
16:17 Это обман зрения. Обычно в таких случаях асфальт приобретает форму шара.
Подкину Юрику ещё одно "доказательство" - если бы земля была круглой, мы бы все с неё соскользнули и упали.
18.09.2020 16:27
- гость -
16:17 Это обман зрения. Обычно в таких случаях асфальт приобретает форму шара.
асфальт приобретает форму кровати
"....нооо моооой плооооот
по плоской планете плывееееооот..."