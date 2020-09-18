В России может появиться аналог советских "подъемных" для студентов

Депутаты "Справедливой России" придумали аналог "подъемных" денег, которые выплачивались студентам в Советском Союзе. Они разработали документ, согласно которому студентам высших учебных заведений начисляется 500 тысяч рублей, а для колледжей эта сумма составит 250 тысяч рублей, пишет РИА "Новости".

По задумке авторов, деньги будут поступать на специальный счет, который открывается после поступления в учебное заведение. Организацию и порядок выплат будет определять правительство, а получить средства смогут только студенты очной формы обучения, которые получают первое образование.

Потратить "подъемные" можно будет после выпуска и на ограниченные цели: аренду жилья, открытие своего дела или переезд к месту новой работы.