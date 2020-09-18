Шесть тысяч кедров высадят в Алтайском крае

26 сентября в Чарышском районе Алтайского края высадят шесть тысяч кедров. Основной организатор акции – сельскохозяйственный комбинат "Первоцвет Алтая".

Деревья высадят в долине горной реки Бащелак. Цель проекта – восстановление лесных массивов, которые пострадали от действий человека.

"В этих местах испокон веков росли величественные кедры, которые могли обхватить пять взрослых людей. Я видел фотографию, на которой, как на постаменте, на пеньке от такого срубленного исполина помещался трактор 30-х годов. Да, тракторы были меньше, но и деревья были крупнее! Только заехав в глубину Чарышского района, в труднодоступных местах еще можно встретить кедры в два-три обхвата. Новым проектом мы положим начало восстановлению кедровых лесов на этой территории. На сегодня с помощью спонсорской поддержки закуплено шесть тысяч саженцев", – рассказал президент автономной некоммерческой организации "Центр экологических инноваций" при МГУ Андрей Стеценко.

Принять участие в акции может любой желающий. Получить более подробную информацию можно по телефону 8-960-965-21-77 (Сергей Иванович Малыхин), письма с вопросами можно направить в редакцию газеты "Природа Алтая" на электронную почту prirodaaltai@mail.ru.