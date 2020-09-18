"Андрюха, у нас алкоголизм". Звезда "Улиц разбитых фонарей" рассказал о зависимости

62-летний актер Александр Половцев рассказал о том, как ему удалось побороть алкогольную зависимость. На исправление его подтолкнула семья и работа.
"Остановился только после появления маленьких детей. Просто вдруг понял, что уже и лицо стало похоже не пойми на что, и текст в голове не держу. А если продолжу в таком же духе, это может плохо закончиться. Нынешняя моя жена сказала: "Давай-ка ты, дружок, годика три отдохни от выпивки". Я ответил: "Легко!" Почистился, сделал капельницу и вот уже пять лет как спиртное в рот не беру", – рассказал Половцев.
Он отметил, что медикаменты и кодирования не помогут человеку, пока он сам не решит, что с пагубной привычкой пора завязывать, пишет "Стархит".
Комментарии
шикарная работа редакторов. А тема Андрюхи-то будет раскрыта?
Андрюха - это из сериала.
Но что ему только капельница помогла - не верю. Знаю людей, которые по несколько раз в году капаются и толку никакого.