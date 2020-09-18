Володин заявил, что в ситуации с Навальным замешаны иностранные спецслужбы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин нашел в заявлении Европарламента свидетельство того, что за ситуацией с Навальным стоят иностранные спецслужбы, пишет ТАСС.
"После заявлений Европарламента можно говорить о том, что за ситуацией с Навальным стоят спецслужбы иностранных государств. И если для западных стран существуют такие понятия, как демократия, международное право и закон, они должны принять меры ответственности в отношении тех, кто в Европарламенте инициирует подобные решения", – сказал он.
Он призвал Бундестаг еще раз обсудить, "насколько в происходящем замешаны их спецслужбы и чиновники", а также призвал другие страны Европы разобраться в вопросе.
Комментарии
Это у его мамули, квартирка за 800 миллионов?
узнаю брата Колю
а нарушение обмена веществ больше не канает? нее?
у Володина по-моему паранойя, везде иностранные спецслужбы мерещатся)))
на а если серьезно, то он все прекрасно понимает, надо же ему что-то плести вот он и плетет. Лучше бы рассказал от куда у матери-старушки недвига на миллионы баксов. или тоже скажет иностранные спец службы ей эту недвижимость подкинули?
18.09.2020 16:50
гость
А что канает, трусы Навального или как будто изъятые из гостиничного номера бутылки?Что лучше?
И как трусы могут быть связаны с бутылками минералки, которые каким-то чудесным образом оказались в Германии?