Володин заявил, что в ситуации с Навальным замешаны иностранные спецслужбы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин нашел в заявлении Европарламента свидетельство того, что за ситуацией с Навальным стоят иностранные спецслужбы, пишет ТАСС.

"После заявлений Европарламента можно говорить о том, что за ситуацией с Навальным стоят спецслужбы иностранных государств. И если для западных стран существуют такие понятия, как демократия, международное право и закон, они должны принять меры ответственности в отношении тех, кто в Европарламенте инициирует подобные решения", – сказал он.

Он призвал Бундестаг еще раз обсудить, "насколько в происходящем замешаны их спецслужбы и чиновники", а также призвал другие страны Европы разобраться в вопросе.