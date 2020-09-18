Коронавирус может стать сезонным заболеванием

Анализ данных о коронавирусе свидетельствует о том, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

С конца апреля в мире наблюдалось снижение летальности от инфекции в глобальном масштабе с 7,2% до 3,2%, но увеличивался потенциал распространения. В ведомстве считают, что на основе этих факторов происходит адаптация коронавируса к человеческой популяции, которая может продолжиться в виде интеграции SARS-CoV-2 в структуру сезонных возбудителей ОРВИ.

По данным университета Джонса Хопкинса на 18 сентября, в мире насчитывается 30,181 млн случаев COVID-19 и 946 тысяч смертей. Наибольшее число заболевших отмечается в США (6,6 млн человек), Индии (5,2 млн) и Бразилии (4,4 млн).