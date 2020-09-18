Коронавирус может стать сезонным заболеванием

Анализ данных о коронавирусе свидетельствует о том, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
С конца апреля в мире наблюдалось снижение летальности от инфекции в глобальном масштабе с 7,2% до 3,2%, но увеличивался потенциал распространения. В ведомстве считают, что на основе этих факторов происходит адаптация коронавируса к человеческой популяции, которая может продолжиться в виде интеграции SARS-CoV-2 в структуру сезонных возбудителей ОРВИ.
По данным университета Джонса Хопкинса на 18 сентября, в мире насчитывается 30,181 млн случаев COVID-19 и 946 тысяч смертей. Наибольшее число заболевших отмечается в США (6,6 млн человек), Индии (5,2 млн) и Бразилии (4,4 млн).
Комментарии
@ Для формирования крепкого иммунитета отопление в домах москвичей появится не раньше 2021 года
На прошедшем накануне совещании мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что не планирует включать отопление в Москве как минимум до 2021 года, так как не видит в этом необходимости. Градоначальник заметил, что не верит во вторую волну коронавируса в столице, но считает основной своей задачей на ближайшие месяцы подготовить иммунитет горожан к респираторным заболеваниям. Именно для этого в домах москвичей и отключат отопление. @
Понимаю, у нас Сибирь, но, думаю, что наши коммунальщики последуют примеру Собянина и в отдельных домах проведут такой эксперимент и у нас! ))