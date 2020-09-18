В России выявили 5905 новых случаев COVID-19

Число зарегистрированных случаев коронавируса за минувшие сутки в России выросло на 5 905 человек – до 1 091 186, сообщает оперштаб по ситуации с COVID-19.

Больше всего заболевших зафиксировали в Москве (+805 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+206), Ростовской области (+172). Алтайский край (+66) по числу новых больных сегодня расположился на 31-й строчке.

С начала пандемии в общей сложности выздоровели 901 207 человек, а за сутки из больниц выписали 5 339 пациентов.

Умерло за последние 24 часа еще 134 пациента. Всего в стране зарегистрировано 19 195 летальных случаев.

По информации Роспотребнадзора, на сегодня в России проведено свыше 42 млн исследований на коронавирус. За последние сутки сделали 346 тысяч тестов.