Районная больница в Алтайском крае накопила 40 млн долгов и не может купить лекарства

Угловская центральная районная больница не может закупить необходимые лекарства и расходные материалы из-за кредиторской задолженности в 40 миллионов рублей. Проблему учреждения обсудили в краевом парламенте.

На сегодняшний день больница накопила 6 млн рублей текущего долга, большая часть которого уйдет, а остальное добавится к сумме остальной задолженности – 34 млн, рассказал председатель Угловского районного Совета депутатов, член комиссии Совета по здравоохранению и науке Василий Безруков.

По его словам, из-за кредитов больница не может развиваться и ведет борьбу за выживание. Для решения проблемы было предложено увеличить подушевой тариф ОМС и включить в него транспортную удаленность от Барнаула.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов согласился, что Угловский район является одной из самых проблемных территорий, в частности по кредиторской задолженности медучреждений, и добавил, что там установлен самый высокий тариф в Алтайском крае на подушевое финансирование. Основную проблему территории министр видит в состоянии инфраструктуры, которая формировалась в советские годы и была рассчитана на большую плотность населения.