Вован из "Реальных пацанов" оценил легендарное барнаульское метро

Актер Владимир Селиванов, известный по роли в сериале "Реальные пацаны", в социальных сетях выложил ролик, на котором он заметил барнаульское "метро".

"Знаменитым барнаульским метрополитеном" Селиванов назвал трамвай.

Вместе с ним в Барнаул приехала группа "Фактор-2", его партнер по сериалу Николай Наумов и Niletto. В отеле "Заречье" звезды выступили на корпоративе одной из компаний.

В комментариях под постом в сообществе Barnaul22 жители города в большинстве своем проигнорировали высказывание артиста, но обратили внимание на то, что корпоратив во время кризиса неизвестной фирме обошелся достаточно дорого, судя по уровню приглашенных звезд.