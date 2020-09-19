В субботу, 19 сентября, в краевой столице пройдет очередная ярмарка "Сделано в Барнауле". Однако в связи с празднованием Дня города адреса площадок изменились, сообщили в администрации города.

Торговые площадки будут работать с 10:00 до 14:00 в четырех районах города (посмотреть адреса можно на карте).



На ярмарке предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, производители сельскохозяйственной продукции и оптово-розничные компании представят широкий ассортимент овощей и фруктов, молочных продуктов, мясных и рыбных деликатесов, хлебобулочных и кондитерских изделий, круп и сахара, меда и пчелопродукции. Также здесь можно будет приобрести саженцы и семена.

Как отметили в пресс-службе администрации города, стоимость на некоторые виды товаров на ярмарке будет значительно ниже, чем в торговых сетях.

Организаторы просят посетителей торговых площадок соблюдать масочный режим.